خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل تفجير ربيعة

2019/05/26 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأحد، تفاصيل تفجير السيارة

المفخخة في احدى أسواق ناحية ربيعة بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان "، إن "عملا إرهابيا ُ نفذ بواسطة عجلة مفخخة

نوع كيا حمل أستهدف سوق قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة في

محافظة نينوى".

وأضافت، أن "التفجير أسفر عن استشهاد ٥ مواطنين وإصابة ٨ اخرين".

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