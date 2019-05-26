كتلة الإتحاد الإسلامي في برلمان الإقليم: السياسات المالية الخاطئة حرمت الإقليم من 120 مليار دولار

2019/05/26 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني أن السياسة الاقتصادية الخاطئة للسلطة الكردية حرمت الإقليم من الحصول على مبلغ 120 مليار دولار من الحكومة الاتحادية في بغداد، مبينة أن هناك غموضا يكتنف ثروات الإقليم في أوجه الايرادات والنفقات.وقال شيركو جودت رئيس كتلة الإتحاد الإسلامي الكردستاني في تصريحات صحفية إنه لو لم تنتهج السلطة الكردية […]

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