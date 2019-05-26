النقل تجهز 5000 مركبة استعداداً لنقل الزائرين في النجف الاشرف

2019/05/26 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلنت الشركة العامة لأدارة النقل الخاص، اليوم الاحد ، جاهزيتها بتوفير 5000 مركبة مختلفة السعة لنقل زائري النجف الأشراف لأحياء ذكرى استشهاد

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