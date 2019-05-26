الجمعيات الفلاحية تعلن مصرع 15 فلاحاً نتيجة “حرائق مفتعلة”

2019/05/26 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، مصرع 15 فلاحا نتيجة الحرائق التي اندلعت مؤخرا بمحاصيلهم، فيما أكد انها حرائق مفتعلة هدفها خلق أزمة اقتصادية.

وقال رئيس الاتحاد حسن نصيف التميمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هناك مجازر تحصل في حقول الحنطة والشعير بمحافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين”، مطالبا رئيس الوزراء “بالتدخل شخصيا لايقاف هذه الكوارث والتحقيق لمعرفة الجناة وتعويض الفلاحين”.

وأضاف، ان “هذه الحرائق المفتعلة ادت الى استشهاد ست فلاحين في كركوك قضاء الحويجة ناحية العباسي حاولوا اطفاء الحرائق من الحقول واربعة فلاحين من قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين واربعة فلاحين من قضاء تلعفر وفلاح اخر في الشورة من محافظة نينوى”.

وتابع، ان “هذه الحرائق جاءت لخلق ازمة اقتصادية وزعزعة الامن الغذائي العراقي”، داعيا “الحكومة الى” الوقوف وقفة جادة ومساندة الفلاح الذي يتعرض لكافة انواع الضغوطات ليمتنع عن زراعة ارضه”.

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