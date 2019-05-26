المهندس يبحث مع المعاون الجهادي للصدر مستجدات المنطقة.. هذا ما يخص “سرايا السلام“

2019/05/26 | 16:42

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بغداد اليوم _ بغداد

بحث نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مع المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، آخر المستجدات في المنطقة و"انعكاساتها على العراق ومصالحه".

وقال الإعلام العسكري لسرايا السلام، في بيان، إن "المهندس زار مقر المعاونية الجهادية لسرايا السلام في بغداد، وكان في استقباله ابو ياسر المعاون الجهادي للصدر القائد، وقائد محور صلاح الدين ابو حسن الحلفي"، مبينا أن "اللقاء تناول اخر المستجدات التي شهدتها المنطقة وانعكاساتها على العراق ومصالحه".

وأكد المعاون الجهادي لمقتدى الصدر، خلال اللقاء، على "ضرورة توفير الدعم اللوجستي اللازم لابطال السرايا وما يحتاجونه من متطلبات إدامة زخم الاستعداد لمواجهة أعداء العراق".

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بـ"بدور ابطال سرايا السلام وما قدموه من بطولات وتضحيات كبيرة طيلة فترة الحرب ضد داعش موكداً سعيه الجاد الى ضرورة توفير كل مايحتاجونه من دعم لوجستي وغيرها من المتطلبات".

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رأى محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، الأحد، أن منهاج مكافحة الفساد مصمم لتمرير سياسة الدولة العميقة.

وقال النجيفي، في تغريدة على حسابه بتويتر: "منهاج مكافحة الفساد في العراق مصمم لتمرير سياسة الدولة العميقة"، مبينا

بغداد اليوم- خاص

هددت حركة "الجيل الجديد"، الاحد (26 أيار 2019)، باللجوء الى التظاهرات والاعتصامات من اجل الضغط على الاجهزة الامنية لأطلاق سراح زعيمها شاسوار عبد الواحد واعضاء آخرين في الحراك.

وقال القيادي بالحراك، محمد رؤوف

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