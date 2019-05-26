2019/05/26 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ المهندس يشيد بالدور البطولي لسرايا السلام وتضحياتهم في دحر الارهاب

26/05/2019 16:36:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أشاد رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس،اليوم الاحد، بالدور البطولي لسرايا السلام وتضحياتهم في دحر تنظيم داعش الاٍرهابي.

وذكر المهندس في تصريح نقله اعلام الحشد في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) بعد زياته مقر المعاونية الجهادية لسرايا السلام في بغداد، "نشيد بالدور البطولي لسرايا السلام وتضحياتهم في دحر تنظيم داعش الاٍرهابي.

واضاف موقع الحشد ان "المعاون الجهادي اكد خلال اللقاء على ضرورة توفير الدعم اللوجستي اللازم لابطال السرايا وما يحتاجونه من متطلبات إدامة زخم الاستعداد لمواجهة أعداء العراق" .





واشار الى ان "المهندس اشاد بدور ابطال سرايا السلام وما قدموه من بطولات وتضحيات كبيرة طيلة فترة الحرب ضد داعش"، موكداً على "ضرورة توفير كل مايحتاجونه من دعم لوجستي وغيرها من المتطلبات" .

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