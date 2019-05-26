الدفاع المدني يستنفر في كركوك لتدارك حوادث الحرائق

2019/05/26 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الاحد، الاستنفار التام في محافظة كركوك لتدارك حوادث الحرائق.

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