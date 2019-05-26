الاعلام الأمني تعلن الحصيلة النهائية لانفجار المفخخة في الموصل

2019/05/26 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ،الاحد، عن استشهاد واصابة خمسة مواطنين بتفجير عجلة مفخخة في الموصل.

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