مجلس النواب يؤكد دعمه واسناده للقطاع الخاص

2019/05/26 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مجلس النواب دعمه للقطاع الخاص ووضع التشريعات اللازمة لاسناده وتسهيل عمله .

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