كميات الحنطة المسوقة لوزارة التجارة اكثر من 380 الف طن

2019/05/26 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت الكميات المسوقة من الحنطة الى مخازن وزارة التجارة في محافظات النجف وميسان وذي قار منذ انطلاق موسم التسويق وحتى الان 386 الف طن.

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