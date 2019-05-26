الخارجيـة النيابيـة : البرلمـان سيصوت على اختيار 70 سفيرا جديدا من مرشحي الكتل السياسية والسلك الدبلوماسي

2019/05/26 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة العلاقات والشؤون الخارجية النيابية ان مجلس النواب سيصوت على اختيار 70 سفيرا جديدا ، تم الاتفاق على ترشيحهم مناصفة بين وزارة الخارجية والكتل السياسية لتمثيل البعثات والقنصليات العراقية في الخارج.وذكر عضو اللجنة رامي السكيني ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” الترشيحات التي ستقدمها الكتل السياسية لاختيار السفراء الجدد لا تعتبر […]

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