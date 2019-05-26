منتخب شباب العراق يلاقي الصين تايبيه واندونيسيا

2019/05/26 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد الآسيوي لكرة الصالات مواعيد مباريات مرحلة المجموعات لنهائيات القارة للشباب التي ستحتضنها مدينة تبريز الايرانية للفترة من الثالث عشر ولغاية الثاني والعشرين من حزيران / يونيو المقبل.

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