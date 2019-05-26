ديلي بيست: هل تهدد إيران أميركا فعلا؟

2019/05/26 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكك موقع “ديلي بيست” الأميركي في الأدلة التي يزعم مسؤولون أميركيون إثباتها لوجود تهديد إيراني لأميركا يتناسب مع رد فعل إدارة الرئيس

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