2019/05/26 | 17:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شكك موقع “ديلي بيست” الأميركي في الأدلة التي يزعم مسؤولون أميركيون إثباتها لوجود تهديد إيراني لأميركا يتناسب مع رد فعل إدارة الرئيس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديلي بيست: هل تهدد إيران أميركا فعلا؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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