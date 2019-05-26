2019/05/26 | 17:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- امنية- كلكامش برس؛ استشهد 5 مدنيين فيما أصيب 8 اخرين في الانفجار الذي استهدف محافظة نينوى.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ان “الاعتداء إلارهابي الذي حصل بواسطة عجلة مفخخة نوع كيا حمل، ادى الى استشهاد ٥ مواطنين وإصابة ٨ اخرين”.
وأضاف ان “السيارة كانت مركونة بالقرب من سوق قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 5 واصابة 8 في انفجار نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ان “الاعتداء إلارهابي الذي حصل بواسطة عجلة مفخخة نوع كيا حمل، ادى الى استشهاد ٥ مواطنين وإصابة ٨ اخرين”.
وأضاف ان “السيارة كانت مركونة بالقرب من سوق قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 5 واصابة 8 في انفجار نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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