استشهاد 5 واصابة  8 في انفجار نينوى

2019/05/26 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ استشهد 5 مدنيين فيما أصيب 8 اخرين في الانفجار الذي استهدف محافظة نينوى.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ان “الاعتداء إلارهابي الذي حصل بواسطة عجلة مفخخة نوع كيا حمل، ادى الى استشهاد ٥ مواطنين وإصابة ٨ اخرين”.وأضاف ان “السيارة كانت مركونة بالقرب من سوق قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة […]

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