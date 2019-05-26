البناء: إجماع نيابي على إنهاء 4 ألاف منصب بالوكالة خلال شهر

2019/05/26 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن تحالف البناء، الأحد، عن إجماع نيابي خلال الحوارات الأولية على حسم أكثر من 4 ألاف منصب بالوكالة خلال الشهر المقبل.وقال النائب عن البناء فاضل الفتلاوي لـ/المعلومة/ إن “الحوارات بين الكتل السياسية انطلقت بعد تحديد الحكومة الـ 30 من حزيران موعدا لانتهاء المناصب بالوكالة”.وأضاف ان “الحوارات الأولية تشير الى إجماع […]

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