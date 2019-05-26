2019/05/26 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت شرطة النجدة في بغداد، اليوم الأحد، اعتقال سارق قرب مدينة الطب وسط العاصمة.وقال إعلام نجدة بغداد في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “دوريات نجدة الكندي تمكنت من القاء القبض على سارق قرب مدينة الطب بعد ان استنجد المواطن وبدلالته تم القاء القبض على السارق”.وأشار البيان الى أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال سارق قرب مدينة الطب وسط بغداد وكالة خطوة برس.

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