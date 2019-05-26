2019/05/26 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الاحد، مع قيادة عمليات سامراء للحشد الجهود الامنية والتنسيق مع الاجهزة الامنية لتأمين المدينة المقدسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهندس يبحث مع قيادة عمليات سامراء للحشد جهود ترسيخ الأمن والإستقرار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المهندس يبحث مع قيادة عمليات سامراء للحشد جهود ترسيخ الأمن والإستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).