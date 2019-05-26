2019/05/26 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاحد، لجنة تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، بمنح الأولوية لمعاملات أهالي الموصل، والإسراع في إنجاز معاملات المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يوجه لجنة تعويض المتضررين بتسريع إنجاز معاملات المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يوجه لجنة تعويض المتضررين بتسريع إنجاز معاملات المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).