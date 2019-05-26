2019/05/26 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ان رئيس مجلس الوزراء لم يبلغ بالقاء القبض على محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الا بعد اطلاق سراحه في اليوم التالي، ولم يتدخل في الموضوع مطلقا.وذكر المكتب” ان بعض وسائل الإعلام والفضائيات المعروفة والسياسيين ادعو بأن رئيس مجلس الوزراء تدخل لإطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب عبدالمهدي: رئيس الوزراء لم يتدخل مطلقا في موضوع إطلاق سراح محافظ كركوك السابق) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب عبدالمهدي: رئيس الوزراء لم يتدخل مطلقا في موضوع إطلاق سراح محافظ كركوك السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).