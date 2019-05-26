رئاسة الوزراء تنفي تدخل عبد المهدي لاطلاق سراح محافظ كركوك السابق

2019/05/26 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- نفى مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، وجود اي تدخل من قبله او توسط، لاطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين الكريم، الذي تم اعتقاله في بيروت من قبل الشرطة الدولية.وقال بيان لمكتب عبد المهدي تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “بعض وسائل الاعلام والفضائيات المعروفة والسياسيين، ادعوا تدخل رئيس الوزراء في ...

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