2019/05/26 | 17:39

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الحشد يكشف خطته بذكرى استشهاد الامام علي (ع) ويعلن اكمال الاستعدادات

اعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن

اكمال استعداداتها الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي ابن ابي طالب

(ع) في النجف الاشرف.

وقال قائد العمليات علي الحمداني في بيان، ان "خطة الحشد الشعبي

لاحياء ذكرى استشهاد الامام علي (ع) جاهزة وستكون قواطع المسؤولية

هي تامين الصحراء والساتر الامامي لمدينة النجف"، مبينا ان "تأمين

مدينة النجف من الداخل وتسهيل دخول وخروج الزائرين ضمن المهام

الموكلة للشرطة المحيلة".واضاف الحمداني، ان "الوية الحشد اكملت خططها الامنية والاستخبارية

لتغطية عمق الصحراء والخطوط الامامية عبر نشر المقاتلين والطيران

المسير"، لافتا الى ان "طرق الزائرين من كربلاء للنجف ومن الديوانية

للنجف ستكون مؤمنة بشكل تام".وتابع، ان "للحشد جهود خدمية وطبية ولوجستية وفي مجال النقل خلال

الزيارة المليون".

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