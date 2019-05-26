بالوثيقة.. توجيه مديريات التربية باعلان نتائج المتقدمين للتعيين قبل حلول العيد

2019/05/26 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجهت وزارة التربية، مديرياتها العامة في المحافظات كافة بالقيام باعلان نتائج المتقدمين للتعيينات في مدة لا تتجاوز الاسبوعين وقبل حلول عيد الفطر المبارك، وحسب توجيهات وتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء.

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