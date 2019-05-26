مقتل واصابة ١٢ شخصا بانفجار مفخخة في ناحية ربيعة غرب الموصل

2019/05/26 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

قتل واصيب ١٢ شخصا، اليوم الاحد، بانفجار سيارة مفخخة في ناحية ربيعة غرب الموصل.





وقال مصدر في الشرطة للنور نيوز، ان “سيارة مفخخة انفجرت في سوق قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة 125كم غرب الموصل”.





وأضاف، ان “الانفجار اسفر عن مقتل 5 مواطنين واصابة 7 اخرين بجروح”.

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