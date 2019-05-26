الدفاع العراقية تكشف عن تعاون عسكري مع روسيا

2019/05/26 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

اعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاحد ،عن تعاون مشترك بين الكوادر الروسية المتخصصة والجيش العراقي على استخدام دبابات “تي-90”.

وجاء في بيان مديرية الاستخبارات العسكرية حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه ،” تنفيذاً لتوجيهات رئيس أركان الجيش، ليكون عام 2019، عاماً للتدريب والبناء، تستمر الكتيبة الخامسة إحدى تشكيلات اللواء المدرع 35، الفرقة المدرعة التاسعة، بتدريب كوادرها الفنية ومقاتليها الأبطال على عمل وصيانة ومنظومات العمل في الدبابة “تي-90” بمساعدة الكوادر الروسية.

وفي وقت سابق قالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” إن اللواء الخامس والثلاثين التابع للفرقة التاسعة لدبابات القوات البرية العراقية يحقق النجاح خلال التدريب على استخدام دبابات “تي-90إس” بدليل أن هذه الدبابات تُبرز قوة نيرانها دائما في ميدان التجارب التابع للواء الخامس والثلاثين.

​ويتدرب جنود الدبابات العراقيون هناك على تدمير الأهداف بواسطة القذائف المختلفة ومنها قذيفة “3أو إف26” عيار 125 ملم المخصصة لتدمير الاستحكامات وأهداف مهمة أخرى، ويبلغ وزنها 23 كيلوغراما وتصل سرعتها الابتدائية إلى 850 مترا في الثانية.

ويرى الخبراء العسكريون أن دبابات “تي-90إس” العراقية تتفوق في غالبية النواحي على دبابات “إم1ايه1إم أبرامز” الأمريكية الصنع وقد أصبحت القوة الضاربة الرئيسية للقوات البرية العراقية.

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