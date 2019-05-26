2019/05/26 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية إبراهيم العمر، ورئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والتنموية بمجلس التنسيق السعودي العراقي، إن البلدين ناقشا الفرص الاستثمارية في العراق، وذلك على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي للسعودية الأسبوع الماضي.وقال في مقابلة مع "العربية" إن الاجتماع كان ناجحاً بكل المقاييس، وهو امتداد للاجتماعات السابقة، وتمت مناقشة الفرص الاستثمارية في العراق والتي عرضت على القطاع الخاص السعودي.وأشار أيضا إلى أنه تمت مناقشة التحديات التي يواجهها المستثمرون السعوديون في العراق مع الوفد العراقي للعمل على تذليلها.ولفت إلى أن الصادرات السعودية إلى العراق نمت بأكثر من 70 في المائة، لكنه اعتبر أن الأرقام غير مرضية لحد الآن متوقعاً زيادة كبيرة بعد افتتاح خط "جديدة عرعر" الذي يربط بين المملكة والعراق.من جهته، أشار نوري الدليمي وزير التخطيط العراقي إلى أن السعودية والعراق ناقشا قضايا عدة، أبرزها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحفيز الاستثمارات بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: نمو صادراتنا للعراق تجاوز 70%) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية: نمو صادراتنا للعراق تجاوز 70%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).