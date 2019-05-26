العراق يشتري 120 ألف طن من الأرز الأمريكي

2019/05/26 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال تجار اليوم الأحد إن العراق اشترى 120 ألف طن من الأرز من الولايات المتحدة في مناقصة مغلقة.

وذكر التجار أن العراق اشترى 90 ألف طن من {إيه.دي.إم} و30 ألف طن من سوبريم.وكانت وزارة التجارة طرحت مناقصة لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من الأرز للتوريد من الولايات المتحدة فقط.انتهى

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