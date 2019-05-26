الحشد يعلن إستعداده لتأمين صحراء النجف

2019/05/26 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن اكمال استعداداتها الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي ابن ابي طالب (ع) في النجف

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