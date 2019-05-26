الهند تدعو باكستان لخلق مناخ من الثقة وتجنب العنف بين البلدين

2019/05/26 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، إلى خلق مناخ من الثقة يخلو من العنف بين بلاده وباكستان بغية تعزيز التعاون والسلام في المنطقة.

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