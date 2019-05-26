2019/05/26 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

تفتتح اليوم الاحد الجولة 29 من منافسات دوري الكرة الممتاز،بإقامة لقاء واحد يجمع الكهرباء والميناء بقيادة ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعرف على طواقم تحكيم الجولة 29 بدوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تعرف على طواقم تحكيم الجولة 29 بدوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).