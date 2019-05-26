خاص | نائب عن القانون: العراق سينجح في تقريب وجهات النظر بين إيران وأمريكا لسببين

2019/05/26 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال موحان في حديث لـ”الاتجاه برس”، إن “العراق طرف مؤثر جدا في تقريب وجهات النظر بين الجمهورية الإسلامية في إيران وأمريكا”، مبينا أن “لدى العراق هدفين في هذا الموضوع ، أولا تقليل التوتر في المنطقة وثانيا عدم جعله ساحة للصراعات الإقليمية والدولية”.

وأضاف أن “العراق يحظى اليوم بقبول عال جدا لدى جميع الأطراف”، مشيرا الى أن “التحرك باتجاه حلحلة الأمور في الوقت الراهن أفضل بكثير من تأزيمها، فضلا عن النأي بالنفس بعيدا عن الصراعات الإقليمية والدولية”.

وأوضح أن “العراق لن يكون في طرف محدد من هذا الصراع، لأن العقوبات الأمريكية احادية الجانب وهي غير ملزمة للعراق والمنطقة”، مشددا على “تثبيت وجهة نظر العراق بأن هذه العقوبات جاءت من أجل فرض الإرادات على إيران”.

وأكد “نحن لا نقبل بتجويع الشعوب او فرض الإرادات، والمفاوض العراقي سوف ينجح بحلحلة الاوضاع وتقريب وجهات النظر ما بين الطرفين المتخاصمين”.

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