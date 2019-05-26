القضاء يصدر حكما بالاعدام لثلاثة دواعش فرنسيين

2019/05/26 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- وكالة النبأ للأخبار/ اصدر المجلس الاعلى للقضاء، اليوم الاحد، حكم بالاعدام على ثلاثة فرنسيين أدينوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.وذكر مسؤول قضائي عراقي، ان "القضاء اصدر حكما بالاعدام على ثلاث مواطنين فرنسيين بالإعدام بعد إدانتهم بالانتماء لداعش"، مشيرا الى ان "المحكومين تم القبض عليهم في سوريا على أيدي قوة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية".

واضاف، ان "المحكوم عليهم هم كيفن جونوت وليونارد لوبيز وسالم ماشو"، أول ثلاثة فرنسيين يتلقون أحكام الإعدام في العراق، حيث نقلوا للمحاكمة".

واشار المسؤول بحسب وكالة فرانس برس، الى ان "المحكومين أمامهم 30 يوما للاستئناف على الحكم".انتهى/س

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