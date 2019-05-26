نائب: جهات كردية دفعت ملايين الدولارات لإطلاق سراح نجم الدين كريم

2019/05/26 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن تحالف البناء حسن سالم، الأحد، عن قيام جهات كردية بتحريك وساطات تجاه الحكومة اللبنانية لإطلاق سراح محافظ كركوك السابق المطلوب للقضاء بتهم الاختلاس نجم الدين كريم مقابل دفع عشرات الملايين من الدولارات، فيما بين أن قضية كريم وضعت المجلس الأعلى لمكافحة الفساد على المحك وأمام اختبار كبير.وقال سالم في […]

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