2019/05/26 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب 22 حاوية تحتوي على أكثر من 80 عجلة معدة للتهريب غير المسموح بدخولها للعراق في منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وذكر بيان للمنافذ تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "تم تنفيذ واجب مشترك بين محققي هيأة النزاهة وضابط قسم البحث والتحري، وبناءً على معلومات سابقة، تم ضبط 88 عجلة دون الموديل مختلفة الانواع بمعاملة كمركية مزورة على إنهاء ملابس وحقائب حسب تصريحة لجنة الكشف الكمركي وتبين أنها عجلات مهربة للبلد".وأضاف "تم إحالة القضية الى قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط تهريب أكثر من 80 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط تهريب أكثر من 80 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).