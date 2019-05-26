بعيدي نجاد ينفي غلق غرفة التجارة البريطانية الايرانية

2019/05/26 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد اليوم الاحد, صحة ما ورد من انباء حول اغلاق غرفة التجارة البريطانية الايرانية، مصرحا بان الغرفة تواصل

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