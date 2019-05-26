2019/05/26 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الغانمي يتراس الجلسة الخاصة بلجنة العقود في وزارة الدفاع

26/05/2019 17:51:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

تراس رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ،اليوم الأحد، الجلسة الخاصة بلجنة العقود في وزارة الدفاع.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )ان الاجتماع "ناقش المواضيع المطروحة على جدول الاعمال حيث أكد رئيس الاركان بان لجنة العقود تأخذ على عاتقها اختيار صفقات الاسلحة والمعدات من الدول المتطورة وذات مناشئ عالمية ورصينة وتتماشى مع الخطة التي وضعت لبناء الجيش العراقي بكافة صنوفه".

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