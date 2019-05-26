العمليات المشتركة تعلق على تكثيف طيران التحالف الدولي فوق قاعدة عين الأسد

2019/05/26 | 18:15

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بغداد اليوم- خاص

علقت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، على الانباء التي تحدثت عن تكثيف طيران التحالف الدولي فوق قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول،في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "قاعدة عين الاسد، هي قاعدة عراقية، وهي تحت سيطرة القيادة المركزية وتضم قيادة فرقة المشاة السابعة، وقاعدة جوية عراقية"، مبينا أن "المتواجدين من التحالف الدولي بهذه القاعدة، هم مستشارون ويقدمون التدريب والتجهيز والتسليح للقوات العراقية".

وأضاف رسول، أن "هناك تهويل وتضخيم واخبار غير دقيقة وغير صحيحة، بشأن تكثيف طيران التحالف الدولي فوق سماء قاعدة عين الأسد، وهذا التضخيم من وسائل إعلام تمرر امورها ببث شائعات كاذبة، الهدف منها ارباك الوضع العام".

وكان مصدر مطلع، قد كشف أمس السبت، عن تحركات "غير طبيعية" تقوم بها القوات الامريكية في قواعدها العسكرية داخل محافظة الأنبار، واتخاذها احتياطات واسعة قرب مناطق نفوذ الحشد الشعبي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وضعا غير طبيعي وتبديل للمواقع يجري في القواعد الأميركية داخل الأنبار منذ 3 أيام، مع تحليق مكثف للطيران بعد وصول قوة عسكرية أميركية مكونة من 5 عجلات قادمة من الأردن قبل أسبوع".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "القوات الأميركية اتخذت احتياطات واسعة خاصة في قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي وقاعدة 22 في قضاء القائم، القريبة من الأراضي السورية ومناطق نفوذ فصائل الحشد الشعبي الذي يسيطر على القضاء".

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