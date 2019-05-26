الهيتي:40% من المنازل المتضررة جراء الحرب على داعش مهدمة بالكامل

2019/05/26 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد رئيس صندوق إعمار المناطق المحررة من الإرهاب مصطفى الهيتي، الأحد، بان 40% من المنازل التي تضررت جراء الحرب على داعش مدمرة بالكامل، فيما يبلغ الضرر الجزئي 60% من تلك المنازل.وقال الهيتي لـ/المعلومة/ إن “إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب على داعش يحتاج الى اموال طائلة ولا توجد لدى صندوق الأعمار تلك الأموال”.وأضاف […]

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