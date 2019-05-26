ظريف يصف زيارته الى العراق بـ

2019/05/26 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وصف وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، زيارته ولقاءاته في العراق بـ"البناءة".

وقال ظريف في تغريدة على تويتر، في الاشارة لزيارته لبغداد التي بدأها أمس السبت، ان لقاءاته بالمسؤولين العراقيين اكتسبت الاهمية ووصفها بالبناءة".وقال انه التقى الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونظيره في العراق كما التقى قادة التكتلات البرلمانية في هذا البلد.ونوه الى أنه اقترح التوقيع على معاهدة عدم اعتداء على صعيد المنطقة.يشار الى إن ظريف قام بجولات في الاسابيع الاخيرة شملت روسيا وتركمانستان والهند واليابان والصين وباكستان.انتهى

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