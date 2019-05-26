2019/05/26 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحزب الإسلامي يستنكر تفجير ربيعة ويوجه رسالة إلى الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحزب الإسلامي يستنكر تفجير ربيعة ويوجه رسالة إلى الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).