عبد المهدي يوضح حقيقة تدخله للافراج عن محافظ كركوك السابق وينفي اتصاله بالبارزاني

2019/05/26 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… اصدر رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي توضيحا بعد تصريحات افادت بتدخله للافراج عن محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم والذي اعتقل الاسبوع الماضي في لبنان عن طريق الانتربول.

وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي، “ادعت بعض وسائل الإعلام والفضائيات المعروفة والسياسيين بأن السيد رئيس مجلس الوزراء تدخل لإطلاق سراح محافظ كركوك السابق السيد نجم الدين كريم الذي اعتقل في بيروت من قبل الانتربول.



وان تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء جاء استجابة لطلب من السيد مسعود بارزاني بعد مكالمة بينهما ، بحسب ما أشيع”.

واضاف، “واننا ننفي نفيا قاطعا حصول اية مكالمة بين السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد مسعود بارزاني حول هذا الموضوع لا مباشرة ولا بالواسطة.

ونؤكد بأن السيد رئيس مجلس الوزراء لم يبلغ بالقاء القبض على محافظ كركوك السابق الا بعد اطلاق سراحه في اليوم التالي.



ولم يتدخل في الموضوع مطلقا وقد اعلمه بحادثة الاعتقال وزير المالية السيد فؤاد حسين في الطائرة اثناء سفرهما ضمن الوفد الرسمي لزيارة دولة الكويت الشقيقة عصر يوم الاربعاء المصادف ٢٢ من شهر ايار الجاري”.

وتابع بيان المكتب ان عبد المهدي “وقد وجه حينها بفتح تحقيق رسمي للاحاطة بما جرى ولاتخاذ الموقف المسؤول اللازم، ان واجب السياسي كما هو واجب الاعلامي تحري الوقائع والحقائق قبل اطلاق تصريحات وكلمات غير مسؤولة او تقديم معلومات مفبركة تشوه الحقيقة وتعتدي على مؤسسات الدولة وشخوصها والمواطنين.



يجب على السياسيين والإعلاميين تحري الحقيقة والدقة قبل اصدار الاحكام وان يدققوا في المعلومات التي تصلهم فالساحة مملوءة بالتسريبات والفبركات التي يراد بها اثارة الفتنة ليس الا.



(والفتنة اشد من القتل) (والفتنة اكبر من القتل) عند الله سبحانه وتعالى”.

ودعا عبدالمهدي “السياسيين والإعلاميين الذين أطلقوا هذه الادعاءات غير الصحيحة الى نفيها وتوضيح الحقيقة للرأي العام كما هي، التزاما بدورهم المهني والأخلاقي والوطني الذي يفترض التزام الحياد والمصداقية وتوضيح الحقائق.



وتحتفظ رئاسة الوزراء بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في حال لم يتم نفي الادعاءات الكاذبة وتوضيح الحقائق للرأي العام بشكل جلي”.(النهاية)

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