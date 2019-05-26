التربية تنفي اصدار توجيهات لمديرياتها بخصوص التعيينات

2019/05/26 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الوزارة في بيان تلقت، الغدير، نسخة منه، إن "الكتاب الذي نشرته إحدى وسائل الاعلام حول توجيه الوزارة بإعلان نتائج المتقدمين لتعيينات التربية في مدة لا تتجاوز الاسبوعين وحسب توجيهات وتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء لا صحة له ومزور".واضافت انه "على وسائل الاعلام أخذ اليقظة والحذر من الصفحات الوهمية وان تنتقي اخبارها من الصفحات الرسمية والموثقة والجهات الرسمية والتثبت قبل الترويج لاي خبر".

انتهى.ص.هـ.ح.

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