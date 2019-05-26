الجزائر: إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم وجود مرشحين

2019/05/26 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي هذا الإطار ..أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أنه حتى يوم الخميس الماضي سحب 77 مرشحا محتملا استمارات ترشحهم بينهم ممثلو ثلاثة أحزاب مهمة في الجزائر.الى ذلك ..لمحت الإذاعة الرسمية الجزائرية، إلى صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 تموز وأن احتمالية تأجيلها تبقى قائمة وفقا للظروف التي تمر بها البلاد.انتهى.ص.هـ.ح.

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