رجال تزرع الخير والمحبة لتحصد السلام

2019/05/26 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناشطة وجدان السعدون

كثيرون هم الناس الاخيار وفي كل مكان ومنهم من تشهد له المواقف تجاه من يحتاجهم ..



عن شخصية وقورة ومحبوبة ورائعة اتحدث ذلك هو رجل الاعمال وسفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة معالي الدكتور عياده بن رميح المهيد احد كبار الشخصيات في المملكة العربية السعوديهله من النشاطات الانسانية والاعمال الخيرية الكثير عبر المنصات العالميه الاعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة يحث على المحبه والاحترام بين الناس لايفرق بين الدين والمذهب والجنسيه..فيه تتجسد معاني الانسانية والسلام ..فقد تم منحه عدة شهادات عالميه منها شهادة الدكتوراه الفخريه في العلوم الانسانية وخدمة المجتمع من قبل النادي الملكي الدبلوماسي البريطاني في اوروبا حيث تم تتويجه بعد مشواره الطويل والحافل بالخدمات الانسانية ..باسمي اتقدم له بالشكر والعرفان لتفضله بمنحي لقب ام اليتامى والمساكين تثمينا" منه لنشاطاتي في مساعدة الفقراء والايتام ضمن عملي كناشطة في مجال حقوق الانسان ..نسال الله له التوفيق والسداد وان يبارك مساعيه في تقديم العون للضعفاء .

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