سواريز يرد على منتقديه بعد خسارة كأس ملك اسبانيا

2019/05/26 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أصدر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بيانا رسميا رد فيه على اتهامه بدخول غرفة العمليات بمحض إرادته وتعمده الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي خسره برشلونة 1-2 ضد فالنسيا.وقال سواريز، خلال بيان نشره على حسابه عبر “تويتر”: “يوم من الحزن والإحباط لعدم قدرتي على مساعدة زملائي، لكن نعم أنا فخور بهم جميعا، […]

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