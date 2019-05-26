2019/05/26 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، وزير التعليم العالي بإعفاء معاون عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد ارادة الجبوري ، فيما دعا المؤسسات العلمية في البلد الى ان لا تكون ظهيرا للفاسدين .وقال المحمداوي في بيان صحفي ” فوجئنا اليوم ونحن نخوض صراعا مريرا مع حيتان الفساد ووحوش التلاعب بالمال العام وآكلي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب بإعفاء معاون عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب بإعفاء معاون عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).