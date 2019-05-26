"ظريف" يصف زيارته للعراق بأنها "بناءة"!

2019/05/26 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، زيارته ولقاءاته في العراق بـ"البناءة".

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