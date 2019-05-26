نائب: قضية محافظ كركوك السابق وضعت مجلس مكافحة الفساد على المحك

2019/05/26 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف البناء حسن سالم، عن قيام جهات كردية بتحريك وساطات تجاه الحكومة اللبنانية لاطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم المطلوب للقضاء بتهم فساد مالي واختلاس، وعدم تسليمه لبغداد .

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