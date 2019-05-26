ثلاثة وزراء في حكومة عبد المهدي بانتظار الاستجواب واحتمال الاقالة

2019/05/26 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب احمد الكناني، عن موعد استجواب واقالة عدد من الوزراء في الكابينة الوزارية لعادل عبدالمهدي.

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