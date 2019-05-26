البناء : اجماع برلماني على حسم المناصب بالوكالة خلال الشهر المقبل

2019/05/26 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف البناء، عن اجماع نيابي خلال الحوارات الاولية على حسم اكثر من 4 آلاف منصب بالوكالة خلال الشهر المقبل.

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