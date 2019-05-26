الحشد يعلن إكمال إستعداداته لتأمين ذكرى شهادة الامام علي ع

2019/05/26 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/أكدت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، اليوم الاحد، اكمال الخطة الخاصة لتأمين بذكرى استشهاد الامام علي ابن ابي طالب (ع) في النجف الاشرف.وقال قائد العمليات علي الحمداني في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "الخطة شملت تأمين مدينة النجف من جميع النواحي بما فيها داخل وخارج المدينة ومن ضمن المهام الموكلة لهم تقديم التسهيلات للزائرين"، مبينا ان "طرق الزائرين من كربلاء للنجف ومن الديوانية للنجف ستكون مؤمنة بشكل تام".

واضاف، ان "مسؤولية الحشد هي لتأمين الصحراء والساتر الامامي لمدينة النجف، من اجل إحياء ذكرى استشهاد الامام علي (ع)"، موضحاً ان "الوية الحشد اكملت خططها الامنية والاستخبارية لتغطية عمق الصحراء والخطوط الامامية عبر نشر المقاتلين والطيران المسير".

ونوه الى ان طللحشد جهود خدمية وطبية ولوجستية وفي مجال النقل خلال الزيارة المليونية"

واعلنت قوات الحشد الشعبي، يوم الجمعة، انطلاق خطتها الأمنية الخاصة بتأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في محافظة النجف الأشرف.انتهى/س

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